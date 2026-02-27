Федоров заявив про дефіцит протибалістичних ракет в Україні

Україні критично бракує ракет типу ПАК-3 для протиповітряної оборони, щоб захиститися від російської балістики. У Міноборони заявили про необхідність створення спільних консорціумів з партнерами для пришвидшення виробництва протибалістичних ракет.

Про це міністр оборони Михайло Федоров сказав 27 лютого на зустрічі з журналістами, пише РБК-Україна.

“Нам критично бракує ракет типу ПАК-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети”, — сказав Федоров.

За його словами, в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети, однак для цього потрібно більше часу.

“Нам потрібен окремий проєкт на це — там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти”, — додав Федоров.