        Суспільство

        Федоров заявив про дефіцит протибалістичних ракет в Україні

        Галина Шподарева
        27 Лютого 2026 14:20
        Михайло Федоров / Фото: t.me/zedigital
        Михайло Федоров / Фото: t.me/zedigital

        Україні критично бракує ракет типу ПАК-3 для протиповітряної оборони, щоб захиститися від російської балістики. У Міноборони заявили про необхідність створення спільних консорціумів з партнерами для пришвидшення виробництва протибалістичних ракет.

        Про це міністр оборони Михайло Федоров сказав 27 лютого на зустрічі з журналістами, пише РБК-Україна.

        “Нам критично бракує ракет типу ПАК-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети”, — сказав Федоров.

        За його словами, в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети, однак для цього потрібно більше часу.

        “Нам потрібен окремий проєкт на це — там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти”, — додав Федоров.


