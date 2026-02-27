У Києві в підпільних цехах розливали саморобну горілку, ром та віскі під брендами відомих марок

У Києві виявили склади з близько 50 тонн нелегальної спиртової суміші, яка мала стати горілкою, ромом та віскі відомих брендів. Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного виготовлення та зберігання підакцизних товарів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що група ділків організувала підпільне виробництво алкогольної продукції під логотипами відомих торгових марок.

Під час обшуків на складах вилучено близько 50 тонн спиртової суміші та спирту, понад 1000 упаковок готової продукції (тетрапаків), паперові коробки для пакування віскі та рому, а також обладнання для розливу саморобного алкоголю.

Вилучену продукцію та спирт скеровано на експертизу. Досудове розслідування проводиться за ст. 204 КК України.

Як уточнили в БЕБ, ліквідовано два підпільні виробництва. Учасники міжрегіонального організованого угруповання організували повний цикл незаконного виробництва алкоголю: спирт закуповували та зберігали в різних регіонах України, після чого транспортували до Києва. Виробництво відбувалося в антисанітарних умовах.