Уночі РФ атакувала порти та будинки на Одещині, є постраждалі

Внаслідок російської атаки у ніч на 27 лютого в Одеській області постраждали двоє людей, зокрема дитина. Зруйновано споруду на території дитячого садка, у житловому секторі пошкоджено будинки та приватні автомобілі, виникли пожежі.

Про це повідомили в ДСНС.

За інформацією міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств у портах.

Реклама

Реклама

На окремих локаціях сталися займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами.

Рятувальники ліквідували наслідки пожеж, на місцях працюють профільні служби.

Як уточнили в Адміністрації морських портів України, пошкоджено об’єкти в одному з портів Великої Одеси та в порту на Дунаї.