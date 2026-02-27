Уночі РФ атакувала порти та будинки на Одещині, є постраждалі

Внаслідок російської атаки у ніч на 27 лютого в Одеській області постраждали двоє людей, зокрема дитина. Зруйновано споруду на території дитячого садка, у житловому секторі пошкоджено будинки та приватні автомобілі, виникли пожежі.
Про це повідомили в ДСНС.
За інформацією міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств у портах.
На окремих локаціях сталися займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами.
Рятувальники ліквідували наслідки пожеж, на місцях працюють профільні служби.
Як уточнили в Адміністрації морських портів України, пошкоджено об’єкти в одному з портів Великої Одеси та в порту на Дунаї.