        Події

        Уночі РФ атакувала порти та будинки на Одещині, є постраждалі

        Галина Шподарева
        27 Лютого 2026 09:21
        читать на русском →
        Рятувальники Одещини на місці обстрілу / Фото: ДСНС
        Рятувальники Одещини на місці обстрілу / Фото: ДСНС

        Внаслідок російської атаки у ніч на 27 лютого в Одеській області постраждали двоє людей, зокрема дитина. Зруйновано споруду на території дитячого садка, у житловому секторі пошкоджено будинки та приватні автомобілі, виникли пожежі.

        Про це повідомили в ДСНС.

        За інформацією міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств у портах.

        Реклама
        Реклама

        На окремих локаціях сталися займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами.

        Рятувальники ліквідували наслідки пожеж, на місцях працюють профільні служби.

        Як уточнили в Адміністрації морських портів України, пошкоджено об’єкти в одному з портів Великої Одеси та в порту на Дунаї.

        Ліквідація наслідків обстрілів Одещини / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини