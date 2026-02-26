Школи передаватимуть поліції дані про дітей, які не відвідують навчання

Уряд постановою від 25 лютого 2026 року № 241 вніс зміни до Порядку ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, вихованців і учнів, посиливши контроль та міжвідомчу взаємодію задля захисту права дітей на освіту і безпеку. Про це повідомив начальник управління ювенальної превенції Національної поліції України Василь Богдан.

Зміни внесено за ініціативою управління ювенальної превенції. Вони спрямовані на вдосконалення механізмів взаємодії між закладами освіти, органами управління освітою, службами у справах дітей та підрозділами Національної поліції.

Оновлений порядок передбачає оперативніший обмін інформацією про дітей, які не охоплені навчанням або вибули з освітнього процесу. Це дозволить своєчасно реагувати на такі випадки та вживати необхідних заходів у межах законодавства.

Серед нововведень — удосконалення алгоритмів передачі інформації між установами, визначення строків опрацювання та передачі даних, використання цифрових сервісів і автоматизованих інформаційних систем для швидкого реагування, а також посилення системного підходу до захисту права кожної дитини на освіту.

За словами Василя Богдана, оновлення порядку дозволить ювенальним поліцейським оперативніше отримувати інформацію, ефективніше взаємодіяти з партнерами та своєчасно реагувати на ситуації, коли дитина випадає з освітнього процесу. У центрі уваги залишаються безпека дітей, підтримка родин і забезпечення доступу до освіти для кожної дитини.

Він наголосив, що це ще один крок до посилення превентивної роботи в громадах і формування єдиної системи раннього реагування на ризики, пов’язані з порушенням права дітей на освіту.