У школах Києва із понеділка розпочнуться канікули до 1 лютого

У київських школах із 19 січня розпочнуться канікули до 1 лютого.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

“Таке рішення, відповідно до постанови уряду, обговорили на Раді оборони міста Києва. Ці канікули продовжать за рахунок весняних та тижня літніх канікул. Втім навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня”, – написав Кличко.

Він підкреслив, що пріоритетом є безпека дітей і збереження освітнього процесу навіть у складних умовах, але постанову уряду місто повинне виконувати.