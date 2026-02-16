УНЛ першою сплатила 24,2 млн грн за ліцензію на проведення лотерей в Україні

“Українська національна лотерея” першою отримала ліцензію на випуск і проведення лотерей в Україні та сплатила річний ліцензійний платіж у розмірі 24,2 млн грн. Відновлення ліцензійних платежів стало одним із перших результатів реформи лотерейного ринку, що тривалий час працював без повноцінного контролю.

Про це повідомляє Державне агентство України ПлейСіті.

Раніше за результатами відкритого конкурсу було визначено трьох операторів лотерей — МСЛ, “Патріот” та “Українська національна лотерея”, які відповідають оновленим ліцензійним вимогам і можуть працювати легально на території України щонайменше до 2029 року. Оператори мають 10 днів на подання заяви для отримання ліцензії та ще 10 днів після рішення регулятора на сплату щорічного платежу ₴24,2 млн.

Нові ліцензійні умови передбачають електронну звітність операторів, наявність унікальних QR-кодів на кожному лотерейному білеті та обладнанні, а також встановлення рівних і чітких правил роботи для бізнесу. Для громадян це означає гарантію чесного проведення лотереї та виплати виграшу, а для держави — прозорість ринку й надходження до бюджету від ліцензійних платежів і податків.

Ліцензійні умови затверджені урядом на період воєнного стану та один рік після його завершення, але не менше ніж на три роки, що розглядається як перехідний етап для оновлення законодавства. Після внесення змін до закону про лотереї та Податкового кодексу держава зможе провести новий конкурс за оновленими правилами та залучити операторів із міжнародним досвідом.