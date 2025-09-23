Американка виграла $150 тисяч у лотерею за допомогою ChatGPT і віддає все на благодійність

Жителька міста Мідлотіан у штаті Вірджинія виграла $150 тисяч у лотерею, використавши ChatGPT для вибору номерів, і вирішила пожертвувати весь виграш на благодійність.

Про це пише New York Post.

Каррі Едвардс вгадала чотири з перших п’яти чисел та номер Powerball у розіграші 8 вересня. Початковий виграш становив $50 тисяч, але завдяки опції Power Play сума потроїлася.

На пресконференції вона розповіла, що попросила у мобільного застосунку ChatGPT підібрати номери. За два дні після розіграшу отримала сповіщення з проханням забрати виграш, яке спершу сприйняла за шахрайство. «Як тільки я усвідомила, що це правда, я зрозуміла: ці гроші треба віддати. Я так благословенна у житті, і хочу показати, що кожен може ділитися добром», – сказала Едвардс.

Жінка вирішила розподілити $150 тисяч між трьома організаціями. Першою стане Асоціація фронтотемпоральної дегенерації (AFTD), яка досліджує захворювання, що у 2024 році забрало життя її чоловіка. Другу частину вона передасть Shalom Farms – громадській фермі у Річмонді, яка займається продовольчою справедливістю та допомогою малозабезпеченим. Третя частина піде до благодійного фонду Navy-Marine Corps Relief Society, який її батько, військовий пілот, підтримував усе життя.

«Це неочікуваний дар, який допоможе тим, хто цього потребує», – підкреслила Едвардс. Її історія стала прикладом того, як навіть несподіваний виграш можна використати на благо інших.