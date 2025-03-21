ПлейСіті замість КРАІЛ: створено держагентство для контролю азартних ігор

В Україні створено Державне агентство “ПлейСіті” на заміну ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Агентство координуватиметься Мінцифрою, чисельність – 61 співробітник.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів створив Державне агентство України “ПлейСіті”, співробітники якого відповідатимуть за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яка була ліквідована Верховною Радою у грудні минулого року.

“Утворено Державне агентство України “ПлейСіті” як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері”, – повідомив Мельничук.

Нове агентство координуватиметься Кабміном через віцепрем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як уточнив нардеп Олексій Гончаренко, новий орган у 2025 році буде в межах бюджету ліквідованої КРАІЛ. Чисельність працівників агентства становитиме 61 співробітника, тобто стільки ж, скільки скоротили у КРАІЛ. Розміщуватись будуть, де і був КРАІЛ.