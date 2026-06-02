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        PlayCity анулювало ліцензії двом казино через зв’язки з Росією

        Сергій Бордовський
        2 Червня 2026 19:55
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        Ілюстрація: PlayCity
        Ілюстрація: PlayCity

        Державна агенція PlayCity анулювала ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах двом компаніям — ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ» та ТОВ «ФАВБЕТ ВІП КАЗІНО».

        У відомстві зазначили, що підставою для ухвалення рішень стали виявлені зв’язки компаній із державою-агресором — безпосередні, опосередковані або через кінцевих власників.

        У зв’язку з анулюванням ліцензій бренди FAVBET CASINO, FAVBET POKER та BILLIONAIRE втрачають право працювати на ринку України.

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        У PlayCity наголосили, що ринок азартних ігор має функціонувати прозоро та відповідно до законодавства, без будь-яких зв’язків із державою-агресором.

        Інших подробиць щодо встановлених зв’язків компаній із Росією у повідомленні не наводиться.


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