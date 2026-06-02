PlayCity анулювало ліцензії двом казино через зв’язки з Росією

Державна агенція PlayCity анулювала ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах двом компаніям — ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ» та ТОВ «ФАВБЕТ ВІП КАЗІНО».

У відомстві зазначили, що підставою для ухвалення рішень стали виявлені зв’язки компаній із державою-агресором — безпосередні, опосередковані або через кінцевих власників.

У зв’язку з анулюванням ліцензій бренди FAVBET CASINO, FAVBET POKER та BILLIONAIRE втрачають право працювати на ринку України.

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У PlayCity наголосили, що ринок азартних ігор має функціонувати прозоро та відповідно до законодавства, без будь-яких зв’язків із державою-агресором.

Інших подробиць щодо встановлених зв’язків компаній із Росією у повідомленні не наводиться.