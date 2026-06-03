Мінцифри звинуватило Гетманцева у кампанії з дискредитації відомства

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило офіційну заяву щодо народного депутата Данила Гетманцева, звинувативши його у системній кампанії з дискредитації відомства.

У Мінцифри стверджують, що така кампанія триває майже рік і ґрунтується на маніпуляціях, підміні фактів, недостовірних твердженнях та неправдивій інформації.

У відомстві заявили, що розцінюють дії депутата як конфлікт інтересів і політичний тиск на реформу сфери азартних ігор та лотерей, яку міністерство розпочало рік тому. У Мінцифри також зазначили, що зі збільшенням кількості змін у регулюванні ринку кампанія критики стала більш агресивною.

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За даними міністерства, протягом року Мінцифра та державне агентство PlayCity просунули реалізацію низки напрямів, які раніше залишалися заблокованими. Серед них — створення системи онлайн-моніторингу, перезапуск лотерейного ринку, а також боротьба з нелегальними казино та незаконною рекламою азартних ігор.

У відомстві заявили, що відповідають на критику фактами, документами та результатами роботи. Також у Мінцифри повідомили, що у розгорнутому поясненні навели аргументи щодо ключових тверджень, які, на думку міністерства, поширює Данило Гетманцев, та виклали власне бачення можливих причин звинувачень на адресу Мінцифри і PlayCity.