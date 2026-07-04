Костюк і Русе пробилися до третього кола Вімблдону після напруженого тайбрейку

Українська тенісистка Марта Костюк разом із румункою Єлєною-Габріелою Русе вийшла до третього кола парного розряду Вімблдону-2026. У другому колі українсько-румунський дует переміг індонезійську пару Альділа Сутджіаді / Дженіс Тжен, повідомляє Суспільне Спорт.

Матч завершився перемогою Костюк і Русе у двох сетах — 6:4, 7:6(8). Для українки це була вже друга перемога за день на Вімблдоні.

Першу партію активніше розпочали Сутджіаді та Тжен, які повели 2:0. Але Костюк і Русе відповіли серією з п’яти виграних геймів поспіль і зуміли забрати сет — 6:4.

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У другій партії українсько-румунська пара швидко вийшла вперед 3:0, однак суперниці відіграли відставання завдяки ривку з чотирьох виграних геймів. Після цього тенісистки обмінювалися геймами, а долю сету довелося вирішувати на тайбрейку.

Індонезійський дует двічі відігравав матчпойнти, але Костюк і Русе все ж дотиснули суперниць — 10:8 на тайбрейку.

У першому колі парного турніру Костюк і Русе здобули гучну перемогу над п’ятими сіяними Ніколь Мелікар-Мартінес зі США та Ерін Раутліфф із Нової Зеландії. Той матч завершився у двох сетах з однаковим рахунком 6:3.

У третьому колі серед потенційних суперниць Костюк і Русе — дев’яті сіяні Еллен Перес з Австралії та Демі Схурс із Нідерландів.