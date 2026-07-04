Весілля рівня “королівського”: Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі побралися у Madison Square Garden

Американська співачка Тейлор Свіфт і гравець Kansas City Chiefs Тревіс Келсі офіційно одружилися. Церемонія відбулася у п’ятницю, 3 липня, а святкування пройшло в Madison Square Garden у Нью-Йорку, повідомляє Bloomberg.

За даними публіцистки Свіфт Трі Пейн, церемонію провів актор Адам Сендлер. Пара відмовилася від традиційних дружок і бояринів: брат співачки Остін Свіфт став man of honor, а брат Келсі Джейсон Келсі — best man.

Весільні образи наречених створив Christian Dior Haute Couture, а взуття було виготовлене на замовлення Christian Louboutin. Свіфт також обрала прикраси Cartier.

Реклама

Реклама

Bloomberg називає союз попзірки і триразового переможця Супербоулу американським аналогом королівського весілля. Фанати Свіфт, відомі як Swifties, місяцями обговорювали, коли і де може відбутися церемонія.

У день весілля вулиці навколо Madison Square Garden перекрили, а на цифровому екрані біля арени з’явився напис “JUST&T MARRIED”. Для безпеки заходу планували залучити близько 140 поліцейських.

Про заручини з Келсі Свіфт оголосила в Instagram торік. За даними Bloomberg, допис набрав 7 млн вподобань за першу годину, а загалом — 37 млн.

Очікується, що весілля Свіфт і Келсі матиме великий вплив на індустрію весільного планування. Після публікації фото заручин сукня Ralph Lauren за 320 доларів, у якій була Свіфт, розпродалася за лічені хвилини, а дизайнерка її каблучки Kindred Lubeck швидко стала широко відомою.

Весільні образи створив Джонатан Андерсон, креативний директор жіночих, чоловічих і кутюрних колекцій Dior. За словами публіцистки Свіфт, це була його перша кутюрна весільна сукня для всесвітньо відомої знаменитості.

Серед гостей весілля, за даними Associated Press, були співачка Каміла Кабельйо, актори Г’ю Грант і Ітан Гоук, модель Карлі Клосс, а також футболісти Карім Гант, Купер Капп і ДжуДжу Сміт-Шустер.

Між заручинами і весіллям Свіфт встигла випустити альбом The Life of a Showgirl, який очолив чарти, представити візуальну версію в кінотеатрах AMC, а також документальний серіал Disney+ про Eras Tour — тур, який зробив її мільярдеркою.

Популярність співачки давно пов’язують із явищем Swiftonomics: її тури спричиняють сплеск поїздок фанатів, продажів мерчу та локальних витрат у містах, де проходять концерти.