Реактивний “шахед” ударив по Харкову: знищено щонайменше 13 вантажівок

Російські війська вдень 4 липня атакували Харків ударним безпілотником. Влучання зафіксоване у Слобідському районі міста.
Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами Терехова, йдеться про влучання реактивного “шахеда” біля торговельного центру. На місці удару виникла пожежа.
Згодом мер уточнив, що удар прийшовся по території цивільного підприємства.
Внаслідок атаки знищено щонайменше 13 вантажівок.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що після удару БпЛА спалахнули автомобілі.
За попередньою інформацією, даних про постраждалих наразі немає. Інформацію уточнюють.
На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.