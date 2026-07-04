Реактивний “шахед” ударив по Харкову: знищено щонайменше 13 вантажівок

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За попередньою інформацією, даних про постраждалих наразі немає. Інформацію уточнюють.

За словами Терехова, йдеться про влучання реактивного “шахеда” біля торговельного центру. На місці удару виникла пожежа.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов .