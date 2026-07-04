Єгипет вперше за 92 роки вийшов до 1/8 фіналу: визначилися всі пари ЧС-2026

Збірна Єгипту вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, перемігши Австралію у серії пенальті. Для єгиптян це перший вихід до цієї стадії світової першості з 1934 року.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Єгипет і Австралія вийшли до плейоф із других місць у своїх групах. У матчі 1/16 фіналу основний і додатковий час завершилися внічию, а в серії пенальті точнішими були єгиптяни — 4:2.

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Рахунок у матчі відкрив Єгипет. На 13-й хвилині після стандарту м’яч відскочив до Каріма Хафеза, який подав у штрафний майданчик, а Емам Ашур забив головою.

Австралія зрівняла рахунок на 55-й хвилині. Після подачі зі штрафного захисник Єгипту Мохамед Хані, намагаючись вибити м’яч, зрізав його у власні ворота.

Наприкінці другого тайму Єгипет мав шанс вирвати перемогу після подачі Мохамеда Салаха з кутового, однак воротар Австралії врятував команду після удару Рамі Рабії.

В овертаймі команди не визначили переможця, тож усе вирішила серія пенальті. Єгипет виграв її 4:2 і здобув першу в історії перемогу у плейоф чемпіонату світу.

До цього єгиптяни жодного разу не вигравали матчі на стадії 1/8 фіналу, з якої до реформи розпочинався турнір. Востаннє Єгипет грав у 1/8 фіналу світової першості ще у 1934 році.

Суперником Єгипту в наступному раунді стала чинна чемпіонка світу Аргентина, яка в 1/16 фіналу перемогла Кабо-Верде.

Аргентинці відкрили рахунок завдяки голу Ліонеля Мессі, однак Кабо-Верде відповіло точним ударом Дероя Дуарте. У додатковий час команди ще раз обмінялися голами, а вирішальний м’яч Аргентина забила на 111-й хвилині після подачі Мессі з кутового — м’яч зрикошетив від Діні Боржеса, якому офіційно зарахували автогол.

Ще одним учасником 1/8 фіналу стала Колумбія. Вона мінімально перемогла Гану завдяки голу Джона Аріаса на 14-й хвилині. У другому таймі гол Луїса Діаса скасували через офсайд.

Після перемог Аргентини та Колумбії визначилися всі пари 1/8 фіналу ЧС-2026. Матчі цієї стадії відбудуться 4-7 липня.

Всі пари 1/8 фіналу ЧС-2026