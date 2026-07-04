        Події

        Жахлива аварія на Миколаївщині: маршрутка зіткнулася з вантажівкою, 9 людей загинули

        Сергій Бордовський
        4 Липня 2026 10:01
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        У Миколаївській області вранці 4 липня сталася смертельна ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса та вантажівки. За попередніми даними, загинули 9 людей, ще 8 постраждали.

        Про це повідомила поліція Миколаївської області.

        На Миколаївщині мікроавтобус із пасажирами потрапив у ДТП / Фото: Нацполіція

        Повідомлення про аварію на автодорозі М-14 “Одеса-Мелітополь-Новоазовськ” між селами Красне та Нечаяне надійшло до поліції близько 7:40.

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        За попередніми даними, водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який рухався з боку Одеси до Миколаєва з пасажирами, виїхав за межі проїзної частини.

        Після цього мікроавтобус перекинувся та неконтрольовано виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем Volvo.

        Попередньо, внаслідок ДТП загинули 9 людей. Ще 8 осіб постраждали.

        На місці аварії працюють слідчі поліції. Інспектори патрульної поліції регулюють дорожній рух і забезпечують безпеку інших учасників руху.

        Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії.


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