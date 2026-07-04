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        Нічний удар по Запоріжжю: серед 8 поранених двоє підлітків

        Сергій Бордовський
        4 Липня 2026 09:45
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        Увечері 3 липня російські війська завдали удару по Запоріжжю, влучивши по житловій забудові. Внаслідок атаки поранені 8 людей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Росіяни вдарили по житловій забудові Запоріжжя: поранені 8 людей / Фото: Запорізька ОВА

        Перед ударом в області та місті попереджали про загрозу застосування керованих авіаційних бомб. Близько 22:30 у Запорізькій області пролунали вибухи.

        Після атаки Федоров повідомив про поранену жінку. За попередньою інформацією, під завалами могли перебувати люди.

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        Зранку 4 липня стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 8. Серед них двоє дітей.

        Поранення дістали 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. Також постраждали дві жінки та четверо чоловіків віком від 20 до 66 років.

        Усім постраждалим надали медичну допомогу.

        Наслідки атаки по житловій забудові уточнюються.


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