НАТО не може узгодити спільну заяву перед самітом в Анкарі

Країни НАТО мають труднощі з узгодженням спільної заяви перед самітом, який відбудеться наступного тижня в Анкарі. Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, суперечки виникли через проєкти продовження паливних трубопроводів альянсу до Східної Європи, а також через тривалість фінансової підтримки України.

Переговори між дипломатами останніми днями затягнулися, хоча спочатку союзники були близькі до домовленості щодо короткого тексту, який лідери мали схвалити після зустрічі 7-8 липня.

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Напруження посилилося на тлі підготовки союзників до складної зустрічі у столиці Туреччини за участю президента США Дональда Трампа. Він регулярно критикує союзників по НАТО за недостатні витрати на оборону та скорочує американську військову присутність у Європі.

Під час переговорів Польща попросила альянс профінансувати розширення на схід трубопровідної мережі НАТО часів холодної війни, яка з’єднує військові об’єкти у Західній Європі.

Варшава має підтримку інших країн Східної Європи, які сподівалися, що це питання буде вирішено ще на торішньому саміті в Гаазі.

Туреччина також претендує на увагу і фінансування для власних планів розширення трубопроводів у межах інфраструктурної модернізації НАТО на 28 млрд доларів, спрямованої на посилення паливної безпеки альянсу.

Окремо Італія прагне пом’якшити формулювання у заяві щодо зобов’язання надавати Україні військову допомогу до кінця наступного року.

За даними Bloomberg, Рим аргументує це тим, що згадка конкретного терміну може наперед визначати ситуацію, якщо переговорне врегулювання війни відбудеться раніше.

У проєкті заяви йдеться, що союзники запропонують Україні 70 млрд євро у 2026 та 2027 роках.

Ця сума не передбачає нових зобов’язань, а складається з попередньої щорічної обіцянки НАТО на 40 млрд євро та ще 30 млрд євро щороку з кредиту Європейського Союзу.

Окрема згадка про фінансову допомогу Україні стала б зміною порівняно із заявою минулого року, де така підтримка прямо не згадувалася.

Італія наполягає на вилученні згадки про 2027 рік. Водночас джерела Bloomberg, знайомі з позицією італійського уряду, зазначають, що Рим, ймовірно, не блокуватиме консенсус з цього питання. Вони наголошують, що підтримка України не ставиться під сумнів.

Очікується, що у заяві саміту в Анкарі також згадають важливість збереження свободи судноплавства в Ормузькій протоці та недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

Росію, як і в торішній заяві, мають назвати довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці.