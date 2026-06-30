Новий штаб НАТО відповідатиме за оборону Естонії та Латвії

Німеччина та Нідерланди створили військовий командний центр у Балтійському регіоні для стримування Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Церемонія відбулася у вівторок в естонському місті Валга на кордоні з Латвією. У ній взяв участь міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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Під час церемонії Перший німецько-нідерландський корпус перебрав на себе командування частиною оборони НАТО на східному фланзі від Багатонаціонального корпусу “Північний Схід”.

Пісторіус заявив, що додавання ще одного потужного штабу на східному фланзі НАТО підвищує готовність Альянсу, посилює структури командування й управління та зміцнює здатність стримувати потенційного противника.

Командувач Об’єднаного сухопутного командування НАТО, американський генерал Крістофер Донаг’ю, відзначив цей крок і заявив, що Європа бере на себе більше відповідальності, ніж будь-коли за останні 35 років.

У церемонії також взяли участь міністри оборони Нідерландів, Естонії та Латвії. Вона відбулася за тиждень до саміту лідерів НАТО в Анкарі.

Новий німецько-нідерландський командний центр стане тактичним штабом для частини східного флангу НАТО. Корпус командуватиме всіма підрозділами НАТО, розміщеними в Естонії та Латвії, а також національними елементами сухопутних військ.

Командний центр відповідатиме за проведення військових навчань, підготовчі заходи та оборону регіону в найгіршому сценарії — у разі атаки з боку російських військ.

Крім того, Німеччина нині формує у Литві постійну танкову бригаду чисельністю до 5 тисяч військових.