Усик розглядає бій із Вайлдером або Джоном Джонсом у США — The Ring

Український боксер Олександр Усик розглядає можливість провести бій проти колишнього чемпіона світу за версією WBC Деонтея Вайлдера або колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Джона Джонса.

Про це повідомляє The Ring. За даними журналіста Майка Коппінджера, поєдинок може відбутися наприкінці 2026 року або на початку 2027-го у США.

The Ring зазначає, що пріоритетним варіантом для Усика є саме бій із Вайлдером. Американець тривалий час був одним із найнебезпечніших нокаутерів суперважкого дивізіону та володів поясом WBC з 2015 до 2020 року.

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Водночас варіант із Джоном Джонсом виглядає як гучний кросовер між боксом і MMA. Джонс — один із найтитулованіших бійців в історії UFC, колишній чемпіон у напівважкій та важкій вазі. Водночас він не має професійного досвіду в боксі, а його можливий вихід на ринг може ускладнюватися контрактними зобов’язаннями перед UFC.

Інформація про потенційних суперників з’явилася після того, як Усик оголосив про звільнення чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF, але наголосив, що не завершує кар’єру. Українець назвав майбутній поєдинок своїм “останнім танцем”.

Цей крок фактично дозволяє Усику не бути прив’язаним до обов’язкових захистів титулів і самостійно обирати формат фінального бою. Саме тому потенційний поєдинок у США може мати не лише спортивне, а й комерційне значення.

Усик залишається одним із найуспішніших боксерів свого покоління. Він був абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, а згодом став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі. У 2024 році українець переміг Тайсона Ф’юрі та об’єднав головні титули дивізіону.

У 2025 році Усик вдруге переміг Даніеля Дюбуа на “Вемблі”, нокаутувавши британця у п’ятому раунді та зберігши статус одного з головних бійців світового боксу.

Деонтей Вайлдер після серії складних років повернувся до великого боксу у квітні 2026-го, коли переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів у Лондоні. Цей результат знову повернув його ім’я до обговорення великих боїв у суперважкому дивізіоні.

Для Усика бій у США може стати символічним завершенням кар’єри. Попри статус глобальної зірки, саме великий поєдинок на американському ринку залишається однією з небагатьох подій, якої ще не було в його професійній біографії.

Наразі офіційного оголошення про суперника, дату чи місце бою немає. За даними The Ring, команда українця розглядає кілька варіантів, а фінальне рішення має визначити формат “останнього танцю” Усика.