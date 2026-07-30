У Польщі вважають найімовірнішою версію про падіння російської ракети Х-101

У Польщі назвали найбільш імовірною версію про те, що в Люблінському воєводстві 30 липня впала російська крилата ракета Х-101. Остаточну ідентифікацію уламків ще не завершили, на місці тривають піротехнічні дослідження.

Про це заявив віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, версію про ракету Х-101 висунув прем’єр-міністр Дональд Туск. Йдеться про одну з кількох десятків ракет, які Росія випустила вночі по території України.

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“Представлена прем’єр-міністром гіпотеза про те, що це ракета Х-101, одна з кількох десятків, випущених цієї ночі по території України, наразі є найбільш імовірною. Звичайно, вона має бути підтверджена”, — сказав Косіняк-Камиш.

На місці падіння фахівці шукають усі фрагменти об’єкта та встановлюють його точний тип. Польська влада готує повний звіт, а командування НАТО постійно отримує інформацію про перебіг розслідування.

Під час нічної атаки Росії всі польські системи протиповітряної оборони привели в найвищу готовність. Поблизу польсько-українського кордону діяли чергові пари F-16, розвідувальні літаки та союзницькі літаки-заправники, які вилетіли з Німеччини.

За словами міністра, польські винищувачі відстежували ціль і були готові її збити. Оперативний командувач мав усі повноваження для ухвалення такого рішення.

Косіняк-Камиш також назвав нічний удар одним із найбільших по західній частині України. Польські військові спостерігали понад 20 об’єктів поблизу свого повітряного простору та координували дії з українською стороною.