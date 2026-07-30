Польща піднімала авіацію через атаку РФ по Україні, на Люблінщині знайшли уламки невідомого об’єкта

30 липня у Люблінському воєводстві у Польщі виявили кратер та уламки невідомого об’єкта, який уночі зафіксували в повітряному просторі країни. Це сталося під час масштабної російської атаки на Україну, через яку польське командування підняло винищувачі та привело сили ППО у готовність.

Про це повідомили Оперативне командування Збройних сил Польщі та видання Onet.

Після другої години ночі польське командування заявило про активність російської дальньої авіації, яка завдавала ударів по Україні. У повітря підняли винищувачі та літак раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки перевели у стан готовності.

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Близько 03:40 у польському повітряному просторі виявили невідомий об’єкт. Для його перехоплення направили винищувач F-16, однак через шість хвилин ціль зникла з радарів.

Ймовірне місце падіння об’єкта поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія визначив вертоліт Мі-24. Після п’ятої години правоохоронці виявили у полі між Тарнавою-Колонією та Токарами кратер діаметром близько десяти метрів і розкидані уламки.

Місце розташоване приблизно за два кілометри від житлової забудови. За попередніми даними, ніхто не постраждав, загрози для життя людей та їхнього майна немає.

Територію оточила поліція. На місці працюють військові, пожежники, контртерористичні підрозділи, Агентство внутрішньої безпеки, Служба військової контррозвідки та прокуратура.

Місцеві жителі розповіли, що вночі почули потужний вибух, від якого в будинках затремтіли шибки. Перед четвертою годиною у Любліні та Красноставі також вмикали сирени повітряної тривоги через ракетні удари поблизу польського кордону.