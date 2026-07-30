Ракетний удар по Львову: 15 постраждалих, людей шукають під завалами

30 липня у Львові внаслідок російської ракетної атаки постраждали 15 людей, 14 із них госпіталізували. Пошкоджені житлові будинки та нежитлові споруди, під завалами залишаються люди.

Про це повідомили ДСНС, міський голова Львова Андрій Садовий та начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

У Львові зафіксували кілька влучань. Пошкоджень зазнали два багатоповерхові будинки та нежитлові споруди, на місцях ударів спалахнули пожежі.

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За даними ДСНС, надзвичайники врятували сімох людей. Підрозділи продовжують гасити пожежі та ліквідовувати наслідки атаки.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, житлові будинки горіли на вулицях Патона та Виговського. Під завалами на вулиці Патона залишаються люди, триває їх пошук.

За даними начальника Львівської ОВА Максима Козицького, станом на 6:52 кількість постраждалих зросла до 15. Чотирнадцятьох людей госпіталізували, серед них — один рятувальник.

Через заблоковану сходову клітку мешканців пошкодженої п’ятиповерхівки евакуйовують за допомогою крана.

Через перекриття вулиці Патона змінили рух громадського транспорту. Автобуси в обох напрямках курсують через вулицю Городоцьку до Мотозаводу, а тролейбуси №23 та №30 тимчасово не їздять.