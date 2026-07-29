Автору “Воїнів світла” загрожує ув’язнення у Білорусі

У Мінському міському суді розпочали заочний розгляд кримінальної справи проти білоруського та українського музиканта Сергія Міхалка — лідера гуртів Brutto і «Ляпис Трубецкой».

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на білоруський правозахисний центр «Вясна».

Музиканта звинувачують у розпалюванні ворожнечі та образі авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

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За статтею про розпалювання ворожнечі Міхалку загрожує до п’яти років позбавлення волі, а за образу Лукашенка — до чотирьох років.

Які саме висловлювання музиканта стали підставою для кримінального переслідування, не уточнюється.

У 2025 році білоруська влада визнала «екстремістською» пісню гурту «Ляпис Трубецкой» «Не быць скотам», створену на основі вірша білоруського поета Янки Купали.

Сергій Міхалок із 2010 року різко критикує білоруську владу, зокрема у своїх піснях.

Із 2015 року музикант живе в Україні, де отримав посвідку на проживання. У 2020 році йому присвоїли звання заслуженого артиста України.

Однією з найвідоміших композицій Міхалка є пісня «Воїни світла», яка стала гаслом Євромайдану.