ЗСУ контролюють більшу частину Костянтинівки, ворог тисне з флангів

Російські війська продовжують тиснути на Костянтинівку Донецької області, намагаючись проникати до міста малими піхотними групами та обходити українські позиції з флангів. Водночас більша частина міста залишається під контролем Сил оборони України.

Про це військові, які працюють на Костянтинівському напрямку, розповіли Суспільному.

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що російські війська намагаються закріпитися у Костянтинівці та накопичувати в місті піхоту. Одним із завдань окупантів називають захоплення ділянки між Іллінівкою та Новодмитрівкою, щоб ускладнити забезпечення українських підрозділів, які обороняють Часів Яр.

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Командир підрозділу Kurt & Company group у складі 28-ї окремої механізованої бригади з позивним Курт заявив, що важкі бої та перестрілки тривають у різних частинах Костянтинівки.

За його словами, основні сили противника перебувають на флангах і намагаються обійти українські підрозділи та перерізати їхні маршрути. Російська авіація постійно застосовує керовані авіабомби по позиціях Сил оборони.

У пресслужбі 36-ї окремої бригади морської піхоти зазначили, що межі так званої кілзони навколо міста постійно змінюються залежно від активності FPV-дронів, артилерії та авіації.

Найбільшу небезпеку становлять відкриті ділянки місцевості, дороги та підступи до Костянтинівки. Російські війська намагаються встановити над ними постійний вогневий контроль і ускладнити переміщення військових, техніки та наземних роботизованих комплексів.

За словами військових, росіяни майже відмовилися від масштабних механізованих штурмів. Натомість вони використовують тактику інфільтрації, пересуваючись по одному або по двоє, використовуючи зруйновані будинки, підвали та рослинність.

Командир із позивним Курт розповів, що російські військові іноді маскуються під цивільних, через що їх складно виявляти. За його оцінкою, у підвалах Костянтинівки досі можуть перебувати до тисячі мирних жителів.

Водночас у 36-й бригаді наголосили, що говорити про напівоточення Костянтинівки наразі некоректно. Попри складну ситуацію на флангах, основні напрямки залишаються під контролем українських військових, а місто ще не перебуває в ізоляції.

Логістика до Костянтинівки залишається вкрай небезпечною через постійні удари дронів та артилерії. Тривалість заходу на позиції та перебування військових у місті залежить від інтенсивності ворожої розвідки й обстрілів.

За словами Курта, Сили оборони готуються тривалий час стримувати російські війська у Костянтинівці.