Війська РФ просунулися у трьох областях

Російські окупаційні війська в період із 15 по 20 червня включно мали успіх на п’ятьох напрямках у трьох областях. Малі піхотні групи РФ просунулися в Родинському, в районах Сухецького та Никанорівки на покровському напрямку, біля Різниківки на слов’янському напрямку, поблизу Берестка й Іллінівки, що розташовані на підступах до міста Костянтинівка в Донецькій області, свідчить оновлена карта аналітиків DeepState.

Армія РФ також просунулася в районах Піщаного на куп’янському напрямку в Харківській області та Гуляйпільського в Запорізькій області.

Командир Сьомого корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук наголосив, що попри зниження кількості штурмів на покровському напрямку, ще зарано говорити, що російські сили виснажилися. Він додав, що наступні кілька місяців стануть ключовими.

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