До 40 КАБів щодоби: ворог атакує ключовий населений пункт біля Слов’янська

Російські окупанти фіксуються за 5 кілометрів від Миколаївки — населеного пункту, який має ключове значення для оборони Слов’янська.

Про це УНІАН повідомило джерело у Силах оборони України, обізнане із ситуацією на цьому напрямку.

За словами співрозмовника, цього року ворог має стратегічну мету захопити Слов’янськ. Ключову роль в обороні міста відіграє саме Миколаївка.

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«На карті DeepState “червона зона” — за 10 км від Миколаївки. Реальність дещо інша. Ворог продовжує активну інфільтрацію і вже фіксується у Рай-Олександрівці та інших локаціях за 5 км від міста. У тій же Рай-Олександрівці вже були стрілецькі бої. Якщо ворог захопить Миколаївку — ворота на Слов’янськ будуть відкриті», — заявив співрозмовник УНІАН.

За словами джерела, щодоби російські війська скидають на Миколаївку до 40 КАБів. Серед цілей ворога — цивільна інфраструктура.

Йдеться, зокрема, про Слов’янську ТЕЦ, яка зупинила роботу ще навесні.

«Такий фокус уваги російської авіації — одна з ознак того, що напрямок руху є дуже важливим для росіян», — наголосив співрозмовник.

Крім того, у розпорядженні УНІАН є відео зі збиттям ворожих «Мавіків», якими російські військові проводять аеророзвідку в районі Миколаївки та коригують авіаційні удари по населеному пункту.

Раніше військовослужбовець із позивним «Мучной» заявляв, що Слов’янський напрямок є одним із найгарячіших. За його словами, російські окупанти взяли під контроль Юрківку, а також тривають бої за Рай-Олександрівку.

Він також зазначав, що найбільший тиск зараз спостерігається в районі Миколаївки, по якій ворог масовано застосовує авіацію та засипає цей район КАБами.

Крім того, за його словами, російські війська намагаються порушити логістику, завдаючи ударів по маршрутах забезпечення через Високоіванівку. Під ударами опинилася також насосна станція, розташована поблизу цього логістичного вузла.