1300 км від кордону: Сили оборони уразили стратегічну нафтобазу “Пріоритет” в Удмуртії

27 липня та в ніч проти 28 липня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських військ. Серед уражених цілей — комбінат “Пріоритет” в Удмуртії, розташований більш ніж за 1300 км від українського кордону.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів і склад паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму.

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Також удару завдали по складу безпілотних літальних апаратів окупантів у районі Червонопопівки Луганської області.

27 липня було уражено Федеральну державну казенну установу — комбінат «Пріоритет» у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ. На території підприємства зафіксували влучання та пожежу.

Комбінат входить до системи державного матеріального резерву Росії та є стратегічним об’єктом закритого типу під воєнізованою охороною. Підприємство виконує функції великої нафтобази державного значення та призначене для тривалого зберігання палива, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб.