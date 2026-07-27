        Політика

        Румунія вислала російського дипломата після серії атак дронів

        Віктор Алєксєєв
        27 Липня 2026 21:48
        читать на русском →
        Посол Росії в Румунії Володимир Ліпаєв ознайомлюється з уламками безпілотників, збитих на території Румунії, під час зустрічі в Міністерстві закордонних справ Румунії / Фото: МЗС Румунії
        Посол Росії в Румунії Володимир Ліпаєв ознайомлюється з уламками безпілотників, збитих на території Румунії, під час зустрічі в Міністерстві закордонних справ Румунії / Фото: МЗС Румунії

        Румунія вислала дипломата російського посольства після повторних порушень свого повітряного простору безпілотниками. Рішення ухвалили після того, як румунські винищувачі F-16 збили три дрони за три дні.

        Про це пише Reuters із посиланням на Міністерство закордонних справ Румунії.

        У румунському зовнішньополітичному відомстві заявили, що про рішення вже поінформували посла Росії.

        Реклама
        Реклама

        Інциденти сталися з п’ятниці на тлі посилення російських атак по сусідній Україні. За даними Reuters, пілоти румунських F-16 збили три безпілотники протягом трьох днів.

        Посольство Росії в Румунії відкинуло звинувачення, назвавши їх безпідставними. У диппредставництві заявили, що Москва нібито ніколи не спрямовувала дрони на цілі в Румунії.

        Водночас російська сторона дала зрозуміти, що може вдатися до заходів у відповідь.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov