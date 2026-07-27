Румунія вислала російського дипломата після серії атак дронів

Румунія вислала дипломата російського посольства після повторних порушень свого повітряного простору безпілотниками. Рішення ухвалили після того, як румунські винищувачі F-16 збили три дрони за три дні.

Про це пише Reuters із посиланням на Міністерство закордонних справ Румунії.

У румунському зовнішньополітичному відомстві заявили, що про рішення вже поінформували посла Росії.

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Інциденти сталися з п’ятниці на тлі посилення російських атак по сусідній Україні. За даними Reuters, пілоти румунських F-16 збили три безпілотники протягом трьох днів.

Посольство Росії в Румунії відкинуло звинувачення, назвавши їх безпідставними. У диппредставництві заявили, що Москва нібито ніколи не спрямовувала дрони на цілі в Румунії.

Водночас російська сторона дала зрозуміти, що може вдатися до заходів у відповідь.