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        Як повернутися із СЗЧ до лав «Азову»: добровільне поновлення на службі

        27 Липня 2026 18:49

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        Кожне правопорушення несе за собою негативні наслідки. Та у випадку скоєння СЗЧ – добровільне повернення може нівелювати негативні наслідки. Кому доступне поновлення на службі у складі 1-го корпусу НГУ «Азов»?

        Морально-етичний аспект повернення з СЗЧ досить складний. У кожного військовослужбовця, що обрав цей шлях – своя історія. Бійці, які повернулися, називають такі причини:

        • неналежне ставлення командирів;
        • відсутність комунікації і підтримки у підрозділі;
        • сімейні та особисті проблеми;
        • відмова у наданні відпусток чи переведенні;
        • накопичення втоми, загострення хвороб і безліч інших причин.

        Замовчування проблеми не допоможе побудувати сучасну армію, але вже зараз існують шляхи аби виправити цю ситуацію. Змога повернення з СЗЧ через додаток «Армія+» – одна із подібних добровільних ініціатив.

        3 місяці для рішення

        Станом на сьогодні, поновитися добровільно за спрощеним механізмом можна до 20 вересня 2026 року. Дата зафіксованого СЗЧ має бути не пізніше 12 червня цього року. Таким чином у бійців є ще декілька місяців для прийняття рішення. У всіх інших випадках поновитися на службі можна лише за рішенням суду.

        Основні умови для погодження заявки в додатку «Армія+»:

        • дотримання вказаних термінів;
        • повернення до бойової частини;
        • до лав Корпусу «Азов» можуть повернутися лише військовослужбовці НГУ.

        Як працює спрощена процедура поновлення в «Азові»?

        Військові, що вчинили СЗЧ під час служби в Національній Гвардії України, можуть добровільно повернутися в будь-яку бойову частину Корпусу «Азов».

        Для цього необхідно відповідати вище перерахованим критеріям. Якщо усі пункти співпадають – подання рапорту займе всього декілька хвилин. З необхідного – лише смартфон і мобільний застосунок «Армія+». Більше інформації шукайте на сайті azov.army.

        Як подати заявку?

        1. Відкрийте розділ «Рапорти» і знайдіть документ для повернення із СЗЧ;
        2. оберіть НГУ і бригаду зі списку;
        3. дайте відповідь на ряд коротких запитань (бажаний напрям служби, цивільний і військовий досвід тощо);
        4. додайте рекомендаційний лист і погодження з частиною;
        5. заповніть військові відомості;
        6. перевірте готовий документ, підпишіть і відправляйте рапорт.

        Впродовж 72 годин командир повинен погодити вашу заявку. Сповіщення про прийняте рішення ви також отримаєте у мобільному застосунку.

        Кого чекає «Азов»?

        Повернутися до лав корпусу можуть не всі. Командири приділяють багато часу аби індивідуально розглянути кожну історію про СЗЧ. Тому чесність і прозорість – основні чинники для добровільного повернення. Розкажіть правду про причини вашого рішення, поділіться баченням на службу і своїми сильними сторонами, які ви готові використати для захисту країни. Будьте щирим – це допоможе і вам, і вашим майбутнім побратимам побудувати новий шлях в лавах НГУ.

        Всі легендарні досягнення «Азову» стали можливими завдяки його воїнам. Братерство, стійкість тіла і духу та відданість – не просто красиві слова. Це частина кожного бійця 1-го корпусу НГУ «Азов». Повертайтеся із СЗЧ. Доведіть, що ви можете називатися своїм серед кращих.


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