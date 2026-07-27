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Кожне правопорушення несе за собою негативні наслідки. Та у випадку скоєння СЗЧ – добровільне повернення може нівелювати негативні наслідки. Кому доступне поновлення на службі у складі 1-го корпусу НГУ «Азов»?

Морально-етичний аспект повернення з СЗЧ досить складний. У кожного військовослужбовця, що обрав цей шлях – своя історія. Бійці, які повернулися, називають такі причини:

неналежне ставлення командирів;

відсутність комунікації і підтримки у підрозділі;

сімейні та особисті проблеми;

відмова у наданні відпусток чи переведенні;

накопичення втоми, загострення хвороб і безліч інших причин.

Замовчування проблеми не допоможе побудувати сучасну армію, але вже зараз існують шляхи аби виправити цю ситуацію. Змога повернення з СЗЧ через додаток «Армія+» – одна із подібних добровільних ініціатив.

3 місяці для рішення

Станом на сьогодні, поновитися добровільно за спрощеним механізмом можна до 20 вересня 2026 року. Дата зафіксованого СЗЧ має бути не пізніше 12 червня цього року. Таким чином у бійців є ще декілька місяців для прийняття рішення. У всіх інших випадках поновитися на службі можна лише за рішенням суду.

Основні умови для погодження заявки в додатку «Армія+»:

дотримання вказаних термінів;

повернення до бойової частини;

до лав Корпусу «Азов» можуть повернутися лише військовослужбовці НГУ.

Як працює спрощена процедура поновлення в «Азові»?

Військові, що вчинили СЗЧ під час служби в Національній Гвардії України, можуть добровільно повернутися в будь-яку бойову частину Корпусу «Азов».

Для цього необхідно відповідати вище перерахованим критеріям. Якщо усі пункти співпадають – подання рапорту займе всього декілька хвилин. З необхідного – лише смартфон і мобільний застосунок «Армія+». Більше інформації шукайте на сайті azov.army.

Як подати заявку?

Відкрийте розділ «Рапорти» і знайдіть документ для повернення із СЗЧ; оберіть НГУ і бригаду зі списку; дайте відповідь на ряд коротких запитань (бажаний напрям служби, цивільний і військовий досвід тощо); додайте рекомендаційний лист і погодження з частиною; заповніть військові відомості; перевірте готовий документ, підпишіть і відправляйте рапорт.

Впродовж 72 годин командир повинен погодити вашу заявку. Сповіщення про прийняте рішення ви також отримаєте у мобільному застосунку.

Кого чекає «Азов»?

Повернутися до лав корпусу можуть не всі. Командири приділяють багато часу аби індивідуально розглянути кожну історію про СЗЧ. Тому чесність і прозорість – основні чинники для добровільного повернення. Розкажіть правду про причини вашого рішення, поділіться баченням на службу і своїми сильними сторонами, які ви готові використати для захисту країни. Будьте щирим – це допоможе і вам, і вашим майбутнім побратимам побудувати новий шлях в лавах НГУ.

Всі легендарні досягнення «Азову» стали можливими завдяки його воїнам. Братерство, стійкість тіла і духу та відданість – не просто красиві слова. Це частина кожного бійця 1-го корпусу НГУ «Азов». Повертайтеся із СЗЧ. Доведіть, що ви можете називатися своїм серед кращих.