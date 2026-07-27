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РФ вдарила по цивільних суднах, заблокованих у портах із 2022 року

Росія вдарила двома ракетами по Балаклії: є загиблий і шестеро поранених

Суд відправив під арешт організатора виставки на Київщині, на якій загинули 11 людей

На місці працюють поліцейські та інші профільні служби. Правоохоронці допомагають постраждалим і документують наслідки атаки.

Загиблий перебував у припаркованому автомобілі. Поранення різного ступеня тяжкості дістали чотири жінки та двоє чоловіків.

Російські війська посеред дня вдарили двома ракетами по Балаклії в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік, ще шестеро людей дістали поранення.