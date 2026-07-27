Росія вдарила двома ракетами по Балаклії: є загиблий і шестеро поранених

Російські війська посеред дня вдарили двома ракетами по Балаклії в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік, ще шестеро людей дістали поранення.
Про це повідомила поліція Харківської області.
Загиблий перебував у припаркованому автомобілі. Поранення різного ступеня тяжкості дістали чотири жінки та двоє чоловіків.
Усім постраждалим надають медичну допомогу.
Внаслідок російського удару пошкоджено приватні будинки, будівлю лікарні, магазини та автомобілі.
На місці працюють поліцейські та інші профільні служби. Правоохоронці допомагають постраждалим і документують наслідки атаки.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.