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        Росія вдарила двома ракетами по Балаклії: є загиблий і шестеро поранених

        Віктор Алєксєєв
        27 Липня 2026 17:34
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        Російські війська посеред дня вдарили двома ракетами по Балаклії в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік, ще шестеро людей дістали поранення.

        Про це повідомила поліція Харківської області.

        Загиблий перебував у припаркованому автомобілі. Поранення різного ступеня тяжкості дістали чотири жінки та двоє чоловіків.

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        Усім постраждалим надають медичну допомогу.

        Внаслідок російського удару пошкоджено приватні будинки, будівлю лікарні, магазини та автомобілі.

        У Балаклії після російського обстрілу пошкоджено лікарню та будинки / Фото: Нацполіція

        На місці працюють поліцейські та інші профільні служби. Правоохоронці допомагають постраждалим і документують наслідки атаки.

        Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.


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