Організатору виставки озброєння на Київщині обирають запобіжний захід: загиблих вже 11

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Київщині 24 липня зросла до 11. У лікарні від отриманих поранень помер же один постраждалий.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

У лікарні від отриманих поранень помер 66-річний громадянин України, дипломат Мальтійського ордену.

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Таким чином, загальна кількість жертв російської атаки збільшилася до 11 людей.

Сьогодні суд обирає запобіжний захід підозрюваному, якого слідство вважає організатором виставки.

Прокуратура наполягає на триманні його під вартою без права внесення застави, враховуючи наявні ризики.

Нагадаємо, правоохоронці затримали головного організатора масштабного заходу, по якому Росія завдала 24 липня ракетного удару, внаслідок чого загинули 10 людей і ще 100 були поранені. Слідство встановлює, чи могли порушення під час підготовки події збільшити масштаби трагедії та допомогти ворогу підготувати цілеспрямовану атаку.