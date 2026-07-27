        Техно

        Дешевша альтернатива Patriot: на якому етапі створення системи Freyja

        Галина Шподарева
        27 Липня 2026 10:25
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        Пускова установка системи ППО Patriot / Фото: Reuters
        Пускова установка системи ППО Patriot / Фото: Reuters

        Україна розраховує створити перший прототип європейської антибалістичної системи Freyja у першій половині 2027 року. Київ готовий надати для проєкту пускову установку та ракету-перехоплювач, а від союзників очікує радари, датчики й технології наведення.

        Про це пише Reuters з посиланням на заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давида Алояна, який координує проєкт.

        За його словами, міжнародний керівний комітет, що має оцінити витрати на дослідження та розроблення, невдовзі вперше проведе засідання.

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        “Оскільки ми працюємо в настільки стислих часових межах, у нас є амбітна мета: підготувати MVP — мінімально життєздатний продукт — до першої половини наступного року”, — заявив Алоян.

        Він пояснив, що йдеться про прототип, який уже зможе продемонструвати перші практичні результати.

        Антибалістичну коаліцію офіційно започаткували на саміті в Парижі два тижні тому. У зустрічі брали участь лідери десяти європейських країн, зокрема президент України Володимир Зеленський, а також близько десятка оборонних виробників.

        Україна готова інтегрувати до Freyja власну пускову установку та ракету-перехоплювач. Зеленський раніше висловлював сподівання, що система запрацює протягом року.

        Від союзників Київ очікує сучасні радари, датчики, а також технології та досвід у сфері наведення ракет і електроніки управління.

        До проєкту вже долучилися компанії Eurosam, яка виробляє систему SAMP-T, а також Leonardo, Thales і Saab.

        Головним промисловим партнером має стати українська компанія Fire Point, яка розробила крилату ракету Flamingo. Минулого місяця вона уклала угоду з німецьким виробником Hensoldt щодо постачання радара для Freyja.

        Нову систему планують зробити дешевшою альтернативою Patriot. Інші комплекси, зокрема франко-італійський SAMP/T і німецький IRIS-T, поки не довели здатності збивати балістичні ракети.

        Freyja матиме відкриту архітектуру та складатиметься зі взаємозамінних компонентів різних виробників.

        “Якщо Данія скаже: “Я хочу систему Freyja з радаром Weibel данського виробництва”, — це нормально. Якщо Швеція скаже, що хоче систему Saab, — це також не проблема”, — пояснив Алоян.

        Для фінансування проєкту можуть створити окремий орган або спеціальний фонд, через який проходитимуть внески учасників. Алоян також розраховує, що безпосередня участь оборонних компаній разом з урядами допоможе зменшити бюрократію.


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