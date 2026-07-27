Мінус 1590 окупантів, вісім танків і 37 артсистем: втрати РФ за добу

З 26 по 27 липня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по районах зосередження живої сили та техніки окупантів. Протягом доби Росія втратила у війні проти України 1590 військових.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також за добу Збройні сили знищили:

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