        Суспільство

        Мінус 1590 окупантів, вісім танків і 37 артсистем: втрати РФ за добу

        Галина Шподарева
        27 Липня 2026 07:52
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        Знищена російська САУ 2С3 "Акація" / Фото: t.me/lost_warinua
        Знищена російська САУ 2С3 "Акація" / Фото: t.me/lost_warinua

        З 26 по 27 липня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по районах зосередження живої сили та техніки окупантів. Протягом доби Росія втратила у війні проти України 1590 військових.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Також за добу Збройні сили знищили:

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        • 8 танків;
        • 13 ББМ;
        • 37 артилерійських систем;
        • 1 засіб ППО;
        • 1269 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 7 наземних роботехнічних комплексів;
        • 491 одиницю автомобільної техніки;
        • 7 одиниць спеціальної техніки;
        • 6 крилатих ракет.

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