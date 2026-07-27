Мінус 1590 окупантів, вісім танків і 37 артсистем: втрати РФ за добу

З 26 по 27 липня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по районах зосередження живої сили та техніки окупантів. Протягом доби Росія втратила у війні проти України 1590 військових.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також за добу Збройні сили знищили:
- 8 танків;
- 13 ББМ;
- 37 артилерійських систем;
- 1 засіб ППО;
- 1269 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 7 наземних роботехнічних комплексів;
- 491 одиницю автомобільної техніки;
- 7 одиниць спеціальної техніки;
- 6 крилатих ракет.