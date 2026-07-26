У Генштабі спростували заяву про аудит у ЗСУ: пост Драпатого виявився фейковим

У Генеральному штабі ЗСУ спростували інформацію про нібито початок масштабного аудиту у Збройних силах, яку кілька відомих медіа поширили з посиланням на допис головнокомандувача Михайла Драпатого. Повідомлення було опубліковане не на офіційній сторінці командувача.

У фальшивому дописі, розміщеному в мережі X від імені Драпатого, йшлося про початок аудиту військових частин, перевірку їхньої боєготовності, забезпечення, комплектування, підготовки особового складу та ефективності управління.

Автори допису також заявляли, що «недоторканних не буде», а за виявлені порушення, службову недбалість або зловживання нібито передбачатиметься відповідальність.

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У Генштабі наголосили, що єдиною офіційною сторінкою головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого в мережі X є акаунт @CinC_AFU.

Також у військовому командуванні оприлюднили перелік інших офіційних сторінок головнокомандувача у Facebook і Viber.

«Просимо користуватися виключно перевіреними джерелами інформації», — закликали в Генштабі.

Таким чином, поширений у медіа допис про початок аудиту в ЗСУ не є офіційною заявою Михайла Драпатого.