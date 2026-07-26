        Суспільство

        Росія масово атакує АЗС між Харковом і Полтавою

        Сергій Бордовський
        26 Липня 2026 12:34
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        Знищена АЗС перед Чутовим / Скриншот
        Знищена АЗС перед Чутовим / Скриншот

        Російські війська останніми днями посилили удари по автозаправних станціях у Харкові та вздовж напрямку на Полтаву. Лише під час підтверджених атак 22 та 25 липня було пошкоджено щонайменше шість АЗС, одна людина постраждала.

        Про це повідомляє Головне в Україні.

        У Харкові 22 липня російські FPV-дрони протягом дня двічі атакували автозаправні станції. Під час одного з ударів спалахнула пожежа, загорілися ємність із газом і вантажний автомобіль, а 22-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес.

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        У ніч проти 25 липня дрони атакували вже Полтавський район. Спочатку обласна влада повідомила про влучання у дві АЗС та будівлю пожежної частини, а згодом — про удари ще по двох заправках. Загалом за одну ніч пошкоджено чотири АЗС, інформації про травмованих не надходило. До ліквідації наслідків залучали 42 рятувальників і 12 одиниць техніки.

        Місцеві медіа також повідомляють про знищені заправки перед Чутовим, у самому селищі та далі у напрямку Полтави.

        Удари по АЗС стали системними

        На початку липня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що російська армія цілеспрямовано обирає автозаправні станції як мішені. Станом на 3 липня лише у Харкові протягом кількох тижнів були атаковані шість АЗС.

        За даними Харківської обласної прокуратури, від початку 2026 року в регіоні було зафіксовано 64 російські атаки на заправки. Інші підрахунки, що враховують удари по діючих і непрацюючих об’єктах, називали ще більшу кількість — до 89 атак станом на кінець червня.

        Серія ударів охопила й трасу Київ — Харків. Увечері 3 липня російські дрони влучили у три АЗС у Лубенському районі Полтавщини, де були пошкоджені обладнання, автомобілі та скління, а кількість постраждалих зросла до шести. Наступними днями під атаками опинилися заправки в Гребінці та Ізюмі, де 5 липня загинув 19-річний працівник АЗС і були поранені ще четверо людей.

        Попри численні атаки, влада Харківщини заявляла, що дефіциту пального для населення, екстрених і комунальних служб у регіоні немає. Водночас у невеликих містах і на окремих ділянках трас водіям доводиться їхати далі до найближчих працюючих заправок.


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