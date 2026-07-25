Дощі та грози накриють схід України: прогноз погоди на 26 липня

У неділю, 26 липня, у східних областях, місцями в Приазов’ї та Криму очікуються короткочасні дощі й грози. На Луганщині та Донеччині прогнозують значні дощі, тоді як на решті території України буде без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі та грози пройдуть у східних областях, місцями в Приазов’ї та Криму.

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На території Луганської та Донецької областей синоптики прогнозують значні дощі. На решті території країни опадів не очікується.

Вітер буде північно-західним, а на заході України — південно-західним, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 11–16 градусів, удень — 24–29 градусів. У східних областях удень очікується 20–25 градусів.

У Карпатах уночі прогнозують 5–10 градусів тепла, а вдень — 17–22 градуси.

У Києві та Київській області 26 липня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 метрів за секунду.

Температура в Київській області вночі становитиме 11–16 градусів, удень — 24–29 градусів. У столиці вночі очікується 14–16 градусів тепла, вдень — 26–28 градусів.