Кількість російських штурмовиків на фронті різко зросла – командувач СБС

Фактична чисельність російських військових, залучених до штурмів на лінії бойового зіткнення, у липні зросла на 18% порівняно з травнем і на 12% порівняно з червнем. Водночас пілоти Сил безпілотних систем за перші 25 днів місяця верифікували ураження 9028 російських військових.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр».

За його словами, показники ґрунтуються на щоденному аналізі виявлення та ураження цілей, який проводить розвідувальний центр СБС.

Реклама

Реклама

У липні кількість російських військових, задіяних у штурмових діях на лінії бойового зіткнення, зросла на 18% порівняно з травнем і на 12% порівняно з червнем.

Водночас кількість ураженого особового складу противника пілотами СБС у липні збільшилася на 11% проти червня. За період із 1 до 25 липня підтверджено ураження 9028 російських військових.

Середньодобовий показник у липні становить 365 вбитих військових РФ. У травні він дорівнював 310, а в червні — 329 вбитих на добу.

Бровді прогнозує, що до кінця липня кількість верифікованих уражень особового складу противника перевищить 11 тисяч.

Кількість інших цілей, уражених підрозділами СБС, зросла на 4% порівняно з червнем. Середньодобовий показник становить 1738 цілей проти 1672 у червні.

Загалом із 1 до 25 липня пілоти СБС уразили 42 847 одиниць техніки, озброєння та інших цілей противника.

За оцінкою Бровді, російські війська нарощують невеликі групи інфільтрації, намагаючись проникати за українські позиції, встановлювати прапори та створювати відео для звітів про нібито просування.

Командувач СБС також заявив про ознаки прихованого набору додаткового особового складу в Росії, хоча публічно нову мобілізацію російська влада не оголошувала.