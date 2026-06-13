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        “Птахи Мадяра” влаштували пекло на полігоні окупантів: під удар потрапили морпіхи та бурятські штурмовики

        Віктор Алєксєєв
        13 Червня 2026 09:53
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        Ураження ЗРК ТОР-2М пілотами 1 ОЦ СБС (н.п. Вершина друга, Запорізька область / Фото: скріншот
        Ураження ЗРК ТОР-2М пілотами 1 ОЦ СБС (н.п. Вершина друга, Запорізька область / Фото: скріншот

        Підрозділи Сил безпілотних систем України завдали серії ударів по полігону «Восточний» у тимчасово окупованій Новопетрівці Запорізької області, де російські війська проводили підготовку особового складу для бойових дій на Гуляйпільському напрямку.

        За інформацією Командуючого Силами безпілотних систем Роберта Бровді, нічна атака 12 червня була спрямована по місцях тимчасової дислокації одразу кількох російських підрозділів.

        Серед них — 40-а окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка брала участь у боях за Вугледар, а також 1461-й полк 36-ї армії та 1466-й полк 5-ї армії РФ.

        Ударів по полігону завдавали оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра», 1-го окремого центру СБС, підрозділу «Рейд» та бригади «Nemesis».

        Крім полігону «Восточний», українські безпілотники уразили низку інших військових цілей російської армії на окупованих територіях.

        Зокрема, повідомляється про удари по зенітному ракетному комплексу «Тор-М2» у районі населеного пункту Вершина Друга Запорізької області, зенітній установці ЗУ-23 та розрахунку переносного зенітного комплексу в Новопетрівці.

        Також під удар потрапили пункт управління підрозділу безпілотників 120-ї дивізії морської піхоти РФ у Новоандріївці Донецької області та тиловий пункт дислокації підрозділу БпЛА в окупованому Довжанську Луганської області.


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