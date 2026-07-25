Міністр оборони Італії запропонував Федорову стати своїм радником

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто запропонував нещодавно звільненому міністру оборони України Михайлу Федорову стати його радником у Римі. За словами італійського посадовця, Федоров сприйняв цю пропозицію як прояв поваги та дружби.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інтерв’ю Гвідо Крозетто італійській газеті La Repubblica.

Крозетто розповів, що зателефонував Федорову наступного дня після його звільнення.

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«Я сказав: коли ти хочеш приїхати до Рима і працювати зі мною радником?» — заявив міністр оборони Італії.

За його словами, Федоров був зворушений і розцінив пропозицію як прояв поваги та дружби.

Крозетто назвав колишнього українського міністра одним із рушіїв військових інновацій і людиною, яка «повністю переписала правила гри на полі бою».

Італійський міністр зазначив, що Федоров допоміг Україні спочатку протистояти російському вторгненню, а потім повернути ініціативу завдяки впровадженню нових технологій і зміні практик ведення бойових дій.

35-річного Михайла Федорова, якого прихильники пов’язують із розвитком українських безпілотних систем та реформами в оборонному секторі, цього місяця звільнили з посади міністра оборони. Це рішення спричинило рідкісні для воєнного часу протести в Україні.

Президент Володимир Зеленський запропонував Федорову інші посади, однак той заявив, що не прийме жодної іншої урядової ролі, крім посади міністра оборони.