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        Чотири АЗС пошкоджені після нічної атаки на Полтавський район

        Віктор Алєксєєв
        25 Липня 2026 08:29
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        Російські безпілотники вночі атакували кілька об’єктів у Полтавському районі. Пошкоджені чотири автозаправні станції, пожежно-рятувальний підрозділ, приватні будинки та автомобіль, постраждалих немає.

        Про це повідомили керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та ДСНС.

        Влучання ворожих безпілотників зафіксували по двох автозаправних станціях і будівлі пожежної частини. Згодом стало відомо, що російські дрони атакували ще дві АЗС у Полтавському районі.

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        Внаслідок ударів виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували попри загрозу повторних атак.

        Російські дрони вдарили по АЗС і пожежній частині на Полтавщині / Фото: ДСНС

        Після обстеження на території приватних домоволодінь також виявили уламки БпЛА. Вони пошкодили покрівлі будинків, вікна та автомобіль.

        До екстрених служб не надходило звернень щодо травмованих.


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