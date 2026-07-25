Чотири АЗС пошкоджені після нічної атаки на Полтавський район

Російські безпілотники вночі атакували кілька об’єктів у Полтавському районі. Пошкоджені чотири автозаправні станції, пожежно-рятувальний підрозділ, приватні будинки та автомобіль, постраждалих немає.

Про це повідомили керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та ДСНС.

Влучання ворожих безпілотників зафіксували по двох автозаправних станціях і будівлі пожежної частини. Згодом стало відомо, що російські дрони атакували ще дві АЗС у Полтавському районі.

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Внаслідок ударів виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували попри загрозу повторних атак.

Російські дрони вдарили по АЗС і пожежній частині на Полтавщині / Фото: ДСНС

Після обстеження на території приватних домоволодінь також виявили уламки БпЛА. Вони пошкодили покрівлі будинків, вікна та автомобіль.

До екстрених служб не надходило звернень щодо травмованих.