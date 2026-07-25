Чотири АЗС пошкоджені після нічної атаки на Полтавський район

Російські безпілотники вночі атакували кілька об’єктів у Полтавському районі. Пошкоджені чотири автозаправні станції, пожежно-рятувальний підрозділ, приватні будинки та автомобіль, постраждалих немає.
Про це повідомили керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та ДСНС.
Влучання ворожих безпілотників зафіксували по двох автозаправних станціях і будівлі пожежної частини. Згодом стало відомо, що російські дрони атакували ще дві АЗС у Полтавському районі.
Внаслідок ударів виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували попри загрозу повторних атак.
Після обстеження на території приватних домоволодінь також виявили уламки БпЛА. Вони пошкодили покрівлі будинків, вікна та автомобіль.
До екстрених служб не надходило звернень щодо травмованих.