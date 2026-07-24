Зеленський відповів на запитання про Макрона та кокаїн, назвав найкращого президента США і заговорив про мир із РФ

Під час інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер Володимир Зеленський відповів на запитання про Макрона, Трампа, російську пропаганду та можливе підписання мирної угоди. Президент також назвав Авраама Лінкольна найкращим президентом США й заявив, що готовий приїхати до Білого дому або Мар-а-Лаго.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю, яке опублікувала наближена до Дональда Трампа американська блогерка Лора Лумер.

Лумер прямо запитала Зеленського, чи вживав він кокаїн разом із президентом Франції Еммануелем Макроном.

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“Звичайно, ні. Ніколи”, — відповів Зеленський.

На запитання, кого він вважає найкращим президентом в історії США, Зеленський назвав Авраама Лінкольна.

Коли Лумер зауважила, що інтерв’ю дивитиметься Дональд Трамп, Зеленський назвав його хорошим і сильним лідером. Водночас він зазначив, що остаточну оцінку будь-якому політику дає історія.

“Трамп — хороший, сильний лідер. Найкращий він чи ні — звичайно, відповість історія”, — сказав президент.

Лумер також висловила думку, що Росія може платити американським інфлюенсерам, і попросила передати їй докази, якщо Україна їх отримає. Зеленський погодився. Блогерка додала, що, на її думку, більше американців мають визнати, що стали жертвами російської пропаганди.

Окремо Зеленський заявив, що Радянський Союз знищував мови, традиції, церкви та релігію на окупованих територіях. За його словами, це тривало протягом 70 років.

Наприкінці розмови Лумер запитала, чи готовий президент України підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті.

“Так, я готовий. Я готовий приїхати до Овального кабінету або Мар-а-Лаго заради мирної угоди. Це залежить від Трампа”, — заявив Зеленський.