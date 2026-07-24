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        Росіяни атакували дронами два цивільні авто у Харкові: один із водіїв загинув

        Галина Шподарева
        24 Липня 2026 18:24
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        Знищена ударом російського дрона автівка у Харкові 24 липня / Фото: ГУНП в Харківській області
        Знищена ударом російського дрона автівка у Харкові 24 липня / Фото: ГУНП в Харківській області

        24 липня російські безпілотники атакували цивільні автомобілі в Київському районі Харкова. 65-річний водій загинув, другого з пораненням госпіталізували.

        Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та ГУНП в Харківській області.  

        Один із дронів влучив у автомобіль ВАЗ 2171 Priora. 65-річний водій дістав тяжкі тілесні ушкодження, від яких загинув.

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        Як уточнили в Харківській ОВА, поранений помер у “швидкій”.

        “Лікарі зробили все можливе для його порятунку, але поранення були критичними”, — написав очільник ОВА Олег Синєгубов.

        За кілька годин мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ще одного БпЛА в іншу автівку. Водій зазнав поранень, його госпіталізували.

        Місце влучання російського дрона у Харкові 24 липня / Фото: ГУНП в Харківській області

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