Росіяни атакували дронами два цивільні авто у Харкові: один із водіїв загинув

24 липня російські безпілотники атакували цивільні автомобілі в Київському районі Харкова. 65-річний водій загинув, другого з пораненням госпіталізували.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та ГУНП в Харківській області.

Один із дронів влучив у автомобіль ВАЗ 2171 Priora. 65-річний водій дістав тяжкі тілесні ушкодження, від яких загинув.

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Як уточнили в Харківській ОВА, поранений помер у “швидкій”.

“Лікарі зробили все можливе для його порятунку, але поранення були критичними”, — написав очільник ОВА Олег Синєгубов.

За кілька годин мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ще одного БпЛА в іншу автівку. Водій зазнав поранень, його госпіталізували.