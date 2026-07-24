Батькам дітей з інвалідністю змінили правила продовження відстрочки: роз’яснення Міноборони

Для батьків дітей з інвалідністю до 18 років змінили порядок перевірки даних для автоматичного продовження відстрочки від мобілізації. Система тепер шукає інформацію про дитину за даними останнього виданого свідоцтва про народження.

Про це повідомили в Міноборони.

У відомстві пояснили, яку інформацію перевіряє система та що робити, якщо відстрочка не підтверджується автоматично.

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Як система шукає інформацію про дитину

Тепер система використовує дані останнього виданого свідоцтва про народження дитини. Такий спосіб має допомогти точніше знаходити й підтверджувати інформацію в державних реєстрах. Дані також можуть звіряти за реєстраційним номером облікової картки платника податків дитини, якщо він є. Для цього використовується інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Коли відстрочка не продовжилася автоматично, необхідно перевірити правильність даних про дитину та її свідоцтво про народження.

В Єдиній інформаційній системі соціальної сфери мають міститися дані останнього виданого свідоцтва — того, яке внесене до ДРАЦС і відображається в застосунку Дія. Оновити цю інформацію за потреби можна в найближчому органі Пенсійного фонду України.

Як перевірити дані в Дії

Щоб з’ясувати, інформація про яке свідоцтво має бути внесена до ЄІССС, потрібно:

Відкрити застосунок Дія.

Перейти до розділу “Документи”.

Знайти актовий запис про народження дитини. Йдеться саме про актовий запис, а не про свідоцтво про народження.

Натиснути на три крапки біля запису та обрати “Повна інформація”.

Перевірити свої ПІБ, РНОКПП і дату народження.

Переглянути інформацію про свідоцтва дитини та знайти документ із найпізнішою датою видачі.

Саме дані останнього виданого свідоцтва мають бути зазначені в ЄІССС. Якщо актовий запис у Дії не відображається, необхідно звернутися до ДРАЦС для перевірки та внесення даних. Причиною можуть бути відсутні або некоректні ПІБ, податковий номер чи дата народження батьків в актовому записі.

Як перевірити інформацію в ЄІССС

Дізнатися, яке свідоцтво про народження дитини зазначене в системі, можна:

в органі соціального захисту населення;

у Пенсійному фонді України — особисто або через гарячу лінію.

Отриману інформацію потрібно порівняти з даними останнього виданого свідоцтва, яке відображається в Дії.

Як оновити дані

Медичний висновок про інвалідність дитини можна оновити через Централізований банк даних. Оновити медичний висновок і персональні дані дитини в ЄІССС можна у відділенні Пенсійного фонду України. Після цього дозволяється повторно подати запит на відстрочку.

Як повторно подати запит у Резерв+

Після оновлення інформації необхідно:

Відкрити Резерв+.

Перейти до розділу “Сервіси”.

Обрати оформлення відстрочки.

Зазначити підставу — наявність дитини з інвалідністю до 18 років.

Перевірити дані та надіслати запит.

Дочекатися сповіщення з результатом.

У Міноборони нагадали, що понад 90% чинних відстрочок продовжуються автоматично. Якщо підстава зберігається та підтверджується інформацією в державних реєстрах, повторно подавати заяву або документи не потрібно.