        Кримінал

        Лише один удар рукою в шию: 69-річного львів’янина підозрюють у смертельному травмуванні жінки

        Сергій Бордовський
        24 Липня 2026 14:06
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        У Львові чоловік ударив знайому в шию, після чого вона померла / Фото: Прокуратура
        У Львові чоловік ударив знайому в шию, після чого вона померла / Фото: Прокуратура

        У Львові 69-річному чоловікові повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть 46-річної знайомої. За даними слідства, конфлікт стався під час спільного вживання алкоголю у квартирі підозрюваного.

        Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

        За версією слідства, вранці 22 липня у Сихівському районі між чоловіком і його гостею виникла суперечка. Під час конфлікту господар квартири один раз ударив жінку ребром долоні в ділянку шиї.

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        Після удару потерпіла впала та невдовзі померла. За попередніми даними, причиною смерті стала зупинка серця, спричинена травмою шиї.

        Через кілька годин чоловік відтягнув тіло у коридор та зателефонував до поліції. Він стверджував, що невідома жінка нібито погрожує йому у його помешканні.

        Поліцейські, які прибули на виклик, виявили тіло потерпілої та затримали власника квартири.

        За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури Львова чоловікові повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої.


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