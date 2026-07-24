Лише один удар рукою в шию: 69-річного львів’янина підозрюють у смертельному травмуванні жінки

У Львові 69-річному чоловікові повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть 46-річної знайомої. За даними слідства, конфлікт стався під час спільного вживання алкоголю у квартирі підозрюваного.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За версією слідства, вранці 22 липня у Сихівському районі між чоловіком і його гостею виникла суперечка. Під час конфлікту господар квартири один раз ударив жінку ребром долоні в ділянку шиї.

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Після удару потерпіла впала та невдовзі померла. За попередніми даними, причиною смерті стала зупинка серця, спричинена травмою шиї.

Через кілька годин чоловік відтягнув тіло у коридор та зателефонував до поліції. Він стверджував, що невідома жінка нібито погрожує йому у його помешканні.

Поліцейські, які прибули на виклик, виявили тіло потерпілої та затримали власника квартири.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури Львова чоловікові повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої.