Трамп висунув Саудівській Аравії умову щодо ядерної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода про цивільну ядерну співпрацю із Саудівською Аравією набуде чинності лише після нормалізації відносин королівства з Ізраїлем. У Білому домі наголосили: якщо Ер-Ріяд не приєднається до «Авраамових угод», домовленість буде скасована.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп написав у Truth Social, що цивільна ядерна угода стосується виключно мирного використання атомної енергії та повністю залежить від приєднання Саудівської Аравії до «Авраамових угод».

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Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США неодноразово обговорював цю умову з арабськими та близькосхідними союзниками.

«Якщо вони не приєднаються, угоду буде скасовано», — сказала вона.

США та Саудівська Аравія оголосили про домовленість напередодні. Вона передбачає будівництво реакторів із використанням американських технологій. Водночас у повідомленнях про угоду зазначалося, що Ер-Ріяд зможе збагачувати уран та переробляти ядерні відходи.

Після цього Трамп уточнив, що угода не передбачатиме збагачення ядерного матеріалу. Reuters зазначає, що наразі незрозуміло, чи мав він на увазі повну заборону збагачення або лише виробництво високозбагаченого урану, придатного для створення ядерної зброї.

Конгрес США матиме 90 сесійних днів для розгляду угоди. Також передбачено дворічне техніко-економічне дослідження питання збагачення урану.

Саудівська Аравія раніше заявляла, що домовленість допоможе диверсифікувати джерела енергії та відповідатиме найвищим міжнародним стандартам ядерної безпеки й нерозповсюдження.

Водночас Ер-Ріяд досі відмовляється приєднуватися до «Авраамових угод» без чіткого шляху до створення палестинської держави.

Ізраїль привітав умову, висунуту Трампом. В офісі прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу заявили, що приєднання Саудівської Аравії до угод стало б «історичним кроком уперед» для миру на Близькому Сході.

«Авраамові угоди» були укладені за першого президентського терміну Трампа у 2020 році. Тоді відносини з Ізраїлем нормалізували Об’єднані Арабські Емірати та Бахрейн, пізніше до них приєдналися Марокко і Судан.