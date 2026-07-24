Зеленський підтвердив ураження заводу з виробництва зенітних ракет у Кірові

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони України 24 липня уразили важливе військове підприємство в російському Кірові. За його словами, завод постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки, яку Росія використовує під час ударів по українських містах.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Дякую воїнам за влучність! Абсолютно справедлива наша відповідь», — заявив Зеленський.

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Президент також повідомив про ураження нафтового об’єкта на відстані майже 1350 кілометрів. Крім того, за його словами, були й інші успішні удари.

Зеленський зазначив, що триває операція проти російської логістики, яка забезпечує окупаційну армію компонентами для дронів, навігаційним обладнанням і спорядженням.

Він подякував підрозділам Збройних сил, розвідки та Служби безпеки України, залученим до операцій.

Що відомо про атакований завод у Кірові

Раніше ASTRA за результатами OSINT-аналізу повідомила, що вранці 24 липня після вибухів спалахнула пожежа на території Вятського машинобудівного підприємства «АВІТЕК» у Кірові.

Завод виробляє продукцію військового, подвійного та цивільного призначення, зокрема засоби протиповітряної оборони, авіаційні комплектуючі, катапультні крісла, вантажопідіймальні системи та інше обладнання.

За даними проєкту Головного управління розвідки Міноборони України War & Sanctions, підприємство спеціалізується на виробництві зенітних керованих ракет класу «земля — повітря», ракет-мішеней та бере участь у кооперації з виробництва зенітних ракетних комплексів «Тор».

Після повідомлень про атаку співзасновник української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман опублікував у соцмережі X емодзі рожевого фламінго. Це сприйняли як натяк на можливе застосування української ракети «Фламінго», однак офіційного підтвердження типу застосованого озброєння немає.