Блекаут у Грузії: електроенергія зникла по всій країні та в окупованій Абхазії

У ніч проти 24 липня в Грузії сталося масштабне аварійне відключення електроенергії. Світло зникло у Тбілісі, інших містах і регіонах країни, а також на території окупованої Абхазії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними видання, електропостачання одночасно припинилося приблизно о 00:10. Читачі повідомляли про відключення з усіх районів Тбілісі та майже з усіх регіонів Грузії.

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Через знеструмлення автоматично зупинилися насосні станції компанії Georgian Water and Power. Унаслідок цього частина жителів Тбілісі, Руставі та Мцхети могла залишитися без води або отримувати її зі зниженим тиском.

У компанії заявили, що технічні бригади працюють в аварійному режимі, а повністю відновити водопостачання зможуть після повернення електроенергії на насосні станції.

Споживання електроенергії різко впало

За інформацією на сайті державної електросистеми Грузії, о 00:18 споживання електроенергії в країні скоротилося з 1860 до 564 мегаватів.

Частина абонентів компанії Telasi у Тбілісі отримала повідомлення про «аварійне відключення в мережі». Орієнтовним часом відновлення електропостачання називали 02:25.

Станом на 01:15 офіційного пояснення причин масштабного збою від державної електросистеми, Telasi та Energo-Pro ще не було.

Без світла залишилася й окупована Абхазія

Електропостачання також припинилося в окупованій Абхазії, зокрема у Гагрі, Гудауті, Піцунді, Сухумі та Ткварчелі.

Де-факто міністерство енергетики окупованого регіону заявило, що причиною могла стати аварія на Інгурській ГЕС. Водночас грузинська сторона на той момент офіційно цю інформацію не підтвердила.

Директор Інгурської ГЕС Леван Мебонія у коментарі грузинському телебаченню заявив, що намагається з’ясувати причини масштабного відключення.

Подібний збій уже траплявся

Радіо Свобода нагадує, що у квітні 2025 року майже вся Грузія також залишилася без електроенергії. Тоді причиною стало аварійне відключення лінії електропередачі «Кавказіоні» напругою 500 кВ.

Через зупинку генерувальних об’єктів електропостачання тоді втратили близько 90% споживачів у більшості регіонів країни.