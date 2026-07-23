Зеленський назвав три завдання для Умєрова після звільнення з РНБО

Після звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров займатиметься перемовинами щодо завершення війни, розвитком дронових технологій і антибалістичною програмою Freya.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, пише Суспільне.

“Рустем Умєров має три головні питання: перемовини, завершення війни та концентрація зусиль у цьому напрямку, а також розвиток дронових технологій і проєкту Freya”, — сказав президент.

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За словами Зеленського, за умови подальшої допомоги партнерів ці програми можуть стати новою сторінкою у захисті України.

Президент також пояснив, чому запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря РНБО.

“Проходження зими — виклик номер один. І мушу сказати: рятувальники ДСНС показали найвищий рівень: допомагали людям, надавали підтримку цивільним, військовим, усім, хто цього потребував”, — заявив Зеленський.

Він додав, що після атак очікує системного підходу, за якого РНБО закриватиме всі актуальні питання та забезпечуватиме належну реакцію.