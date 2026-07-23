Росія завдала удару по Запоріжжю: відомо про п’ятьох поранених, під завалами перебувають люди

23 липня окупанти атакували Запоріжжя, завдавши ударів по житлових районах і промисловій зоні. Внаслідок атаки поранено п’ятьох людей.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У Запоріжжі зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок будинку. Також пошкоджено медичний центр і припарковані поруч автомобілі.
“Внаслідок удару росіян по обласному центру 5 людей поранено. Під завалами перебувають люди”, — написав Федоров.
О 16:45 в Повітряних силах попереджали про рух керованих авіаційних бомб на Запоріжжя. Приблизно о 16:50 у місті пролунали вибухи.