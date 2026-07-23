FT: Після ударів по НПЗ Росія імпортує з Індії пальне зі своєї ж нафти

Росія завдала удару по Запоріжжю: відомо про п’ятьох поранених, під завалами перебувають люди

О 16:45 в Повітряних силах попереджали про рух керованих авіаційних бомб на Запоріжжя. Приблизно о 16:50 у місті пролунали вибухи.

У Запоріжжі зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок будинку. Також пошкоджено медичний центр і припарковані поруч автомобілі.