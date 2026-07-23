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        Росія завдала удару по Запоріжжю: відомо про п’ятьох поранених, під завалами перебувають люди

        Галина Шподарева
        23 Липня 2026 17:41
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        Місце удару РФ по Запоріжжю 23 липня / Фото: Запорізька ОВА
        Місце удару РФ по Запоріжжю 23 липня / Фото: Запорізька ОВА

        23 липня окупанти атакували Запоріжжя, завдавши ударів по житлових районах і промисловій зоні. Внаслідок атаки поранено п’ятьох людей.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        У Запоріжжі зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок будинку. Також пошкоджено медичний центр і припарковані поруч автомобілі.

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        “Внаслідок удару росіян по обласному центру 5 людей поранено. Під завалами перебувають люди”, — написав Федоров.

        О 16:45 в Повітряних силах попереджали про рух керованих авіаційних бомб на Запоріжжя. Приблизно о 16:50 у місті пролунали вибухи.

        Наслідки удару по Запоріжжю 23 липня / Фото: Запорізька ОВА

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