Зеленський анонсував новий раунд переговорів України, США та РФ

Новий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна — США — Росія має відбутися до осені. Перед цим американська сторона планує обговорити з Москвою пропозиції, передані Володимиру Зеленському.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, пише Суспільне.

За словами Зеленського, під час нещодавньої телефонної розмови зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом він отримав пропозиції, які американська сторона згодом має обговорити з росіянами.

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“Я думаю, тоді буде тристороння зустріч. Безумовно, треба все це робити до осені. Я вважаю, треба наполегливо над цим працювати. Якби від нас залежало, вона була б уже в липні. Але не все залежить від нас”, — сказав Зеленський.

Президент також допустив свій візит до США та зустрічі з американськими посадовцями. Головною темою цих переговорів має стати пошук шляхів завершення війни Росії проти України.